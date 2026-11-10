Cisse: "La convinzione di arrivare a Milanello e mostrare le mie qualità era alta"

Il commento di Alphadjo Cisse sul suo arrivo a Milanello quest'estate

Alphadjo Cisse, attaccante del Milan classe 2006 e autore già di otto gol stagionali di cui ben 5 segnati in campionato, alla prima esperienza nel massimo campionato itaiano, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal Centro Tecnico di Coverciano dove sta muovendo i primi passi con la Nazionale Italiana maggiore. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Ti aspettavi di essere il capocannoniere tra i giocatori italiani?

"L'infortunio lo scorso anno è stato un momento difficile, ma l'ho affrontato bene. La convinzione di arrivare a Milanello per mostrare le mie qualità era alta e questo mi ha aiutato molto. La scelta di Catanzaro nel 2025 è stata molto semplice, Polito e Aquilani mi volevano ed era la scelta giusta. Avevo bisogno di minutaggio".