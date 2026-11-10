Italia, Mancini pensa al tridente con Cisse e i fratelli Esposito

Nelle prime indiscrezioni di formazione per la sfida dell'Italia contro la Francia, il CT Mancini pensa al tridente formato da Cisse e gli Esposito

Mancano solo due giorni al primo impegno di questa sosta per l'Italia, quello più prestigioso per avversario e palcoscenico dove si svolgerà la gara. Giovedì sera si gioca infatti a San Siro la quinta giornata della UEFA Nations League tra gli Azzurri e la Francia del CT Zinedine Zidane ma anche dei milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot. Anche nella squadra italiana, questa volta, c'è un calciatore del Milan: si tratta di Alphadjo Cisse, debuttante a Coverciano ma nonostante questo in pole position per partire da titolare.

ITALIA, CISSE E GLI ESPOSITO NELLA PROBABILE ANTI FRANCIA

Secondo quanto viene riportato questo pomeriggio dalla Gazzetta dello Sport, nelle prime indiscrezioni di formazione dell'Italia del CT Roberto Mancini, nel tridente titolare figura anche il milanista Alphadjo Cisse che dovrebbe giocare largo a sinistra e dunque esordire subito dal primo minuto. A destra potrebbe giocare Sebastiano Esposito mentra al centro spazio al fratello Francesco Pio Esposito. Mancano ancora diverse ore alla gara, tutto può succedere, ma queste sono le prime sensazioni.

PROBABILE FORMAZIONE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; S. Esposito, F.P. Esposito, Cisse.