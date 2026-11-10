Tutti gli impegni dei 13 calciatori del Milan convocati in Nazionale
Con la defezione di Strahinja Pavlovic, che per via del suo problema ai reni non potrà rispondere alla convocazione del CT Paunovic con la Serbia, i rossoneri convocati per la sosta delle Nazionali sono 13. Tra le prime volte degna di nota quella di Alphadjo Cisse con l'Italia di Mancini ma anche la convocazione di Diawara con la Francia U21.
MILAN, 13 ROSSONERI CONVOCATI IN NAZIONALE: TUTTI GLI IMPEGNI
Di seguito si riportano tutti gli impegni dei 13 calciatori rossoneri convocati in Nazionale.
Diego Moreira (Belgio)
Turchia-Belgio, giovedì 12 novembre ore 18.00, Izmir - UEFA Nations League
Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Alphadjo Cisse (Italia)
Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League
Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League
Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)
Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League
Francia-Turchia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bordeaux - UEFA Nations League
Luka Modrić (Croazia)
Inghilterra-Croazia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Londra - UEFA Nations League
Croazia-Repubblica Ceca, domenica 15 novembre ore 20.45, Osijek - UEFA Nations League
Gonçalo Ramos (Portogallo)
Portogallo-Danimarca, sabato 14 novembre ore 19.45, Braga - UEFA Nations League
Galles-Portogallo, martedì 17 novembre ore 19.45, Cardiff - UEFA Nations League
Ardon Jashari (Svizzera)
Slovenia-Svizzera, venerdì 13 novembre ore 20.45, Lubiana - UEFA Nations League
Svizzera-Scozia, lunedì 16 novembre ore 20.45, San Gallo - UEFA Nations League
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Haiti-Stati Uniti, sabato 14 novembre ore 21.30, Miami - CONCACAF Nations League
Stati Uniti-Haiti, martedì 17 novembre ore 23.00, Cincinnati - CONCACAF Nations League
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Costa Rica-Ecuador, venerdì 13 novembre ore 01.00 (+1), Quito - Amichevole
Bolivia-Ecuador, martedì 17 novembre ore 00.30 (+1), Guayaquil - Amichevole
Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21)
Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole
Italia-Belgio, lunedì 16 novembre ore 18.15, Livorno - Amichevole
Sankhoun Diawara (Francia Under 21)
Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole
Inghilterra-Francia, lunedì 16 novembre ore 18.30, Bristol - Amichevole
Christian Comotto (Italia Under 20)
Italia-Portogallo, giovedì 12 novembre ore 17.00, Padova - Amichevole
Italia-Svizzera, lunedì 16 novembre ore 15.00, Abano Terme - Amichevole
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