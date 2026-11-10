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Tutti gli impegni dei 13 calciatori del Milan convocati in Nazionale

Tutti gli impegni dei 13 calciatori del Milan convocati in NazionaleMilanNews.it
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Oggi alle 14:30News
di Francesco Finulli
Tutti gli impegni nei prossimi giorni dei 13 calciatori del Milan che sono stati convocati in Nazionale per questa seconda sosta

Con la defezione di Strahinja Pavlovic, che per via del suo problema ai reni non potrà rispondere alla convocazione del CT Paunovic con la Serbia, i rossoneri convocati per la sosta delle Nazionali sono 13. Tra le prime volte degna di nota quella di Alphadjo Cisse con l'Italia di Mancini ma anche la convocazione di Diawara con la Francia U21.

MILAN, 13 ROSSONERI CONVOCATI IN NAZIONALE: TUTTI GLI IMPEGNI

Di seguito si riportano tutti gli impegni dei 13 calciatori rossoneri convocati in Nazionale.

Diego Moreira (Belgio)

Turchia-Belgio, giovedì 12 novembre ore 18.00, Izmir - UEFA Nations League

Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Alphadjo Cisse (Italia)

Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League

Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League

Francia-Turchia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bordeaux - UEFA Nations League

Luka Modrić (Croazia)

Inghilterra-Croazia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Londra - UEFA Nations League

Croazia-Repubblica Ceca, domenica 15 novembre ore 20.45, Osijek - UEFA Nations League

Gonçalo Ramos (Portogallo)

Portogallo-Danimarca, sabato 14 novembre ore 19.45, Braga - UEFA Nations League

Galles-Portogallo, martedì 17 novembre ore 19.45, Cardiff - UEFA Nations League

Ardon Jashari (Svizzera)

Slovenia-Svizzera, venerdì 13 novembre ore 20.45, Lubiana - UEFA Nations League

Svizzera-Scozia, lunedì 16 novembre ore 20.45, San Gallo - UEFA Nations League

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Haiti-Stati Uniti, sabato 14 novembre ore 21.30, Miami - CONCACAF Nations League

Stati Uniti-Haiti, martedì 17 novembre ore 23.00, Cincinnati - CONCACAF Nations League

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Costa Rica-Ecuador, venerdì 13 novembre ore 01.00 (+1), Quito - Amichevole

Bolivia-Ecuador, martedì 17 novembre ore 00.30 (+1), Guayaquil - Amichevole

Davide Bartesaghi e Francesco Camarda (Italia Under 21)

Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole

Italia-Belgio, lunedì 16 novembre ore 18.15, Livorno - Amichevole

Sankhoun Diawara (Francia Under 21)

Francia-Italia, venerdì 13 novembre ore 18.30, Laval - Amichevole

Inghilterra-Francia, lunedì 16 novembre ore 18.30, Bristol - Amichevole

Christian Comotto (Italia Under 20)

Italia-Portogallo, giovedì 12 novembre ore 17.00, Padova - Amichevole

Italia-Svizzera, lunedì 16 novembre ore 15.00, Abano Terme - Amichevole