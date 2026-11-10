MN Picchi (Regione Lombardia): "San Siro oggi ha problemi di accessibilità: dobbiamo rendere sport più fruibile"

L'intervento del Sottosegretario allo Sport della Regione Lombardia Federica Picchi sul tema stadio di Milan e Inter

Federica Picchi, Sottosegretario allo Sport della Regione Lombardia, è intervenuta nell'evento di presentazione della Powerade Milano Half Marathon. Tra i temi toccati con la stampa anche quello relativo al nuovo stadio di Milan e Inter, con il conseguente superamento dell'attuale San Siro. Le sue dichiarazioni ai microfoni di MilanNews.it.

"C'è sempre un trade-off tra quella che è la tradizione, il voler ricordare dei pezzi di storia importante e in questo San Siro è una parte del nostro cuore e non possiamo negarlo, e le considerazioni di efficienza ma anche relative alle condizioni di gioco sia per i giocatori, sia per l'accessibilità. Il Meazza attualmente ha dei problemi di accessibilità nelle gradinate, inevitabilmente bisogna vedere anche il modo di rendere lo sport sempre più fruibile. Lato regione abbiamo sempre dato massima priorità all'impiantistica sportiva: siamo top player nel campo degli impianti, abbiamo il più alto numero tra le regioni italiane ma dobbiamo modernizzarli. Il nostro bando 'Impianti da 100 milioni' è volto proprio a stimolare i comuni nell'efficientamento della propria impiantistica sportiva: abbiamo già fatto due scorrimenti e ce ne sarà un terzo a gennaio. Felici della risposta dei comuni".