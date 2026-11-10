Ramos segna poco ma resta fondamentale: i numeri spiegano il suo peso
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Ramos segnerà anche poco, ma i suoi numeri confermano l'importanza che ha all'interno del sistema di gioco del Milan
Gonçalo Ramos non sta ancora ripagando il Milan a suon di gol, ma il suo contributo resta centrale nel sistema di Ruben Amorim. Il portoghese ha fino a questo momento segnato appena tre reti stagionali in tutte le competizioni, però primeggia tra i centravanti di Serie A per volume di passaggi, falli subiti e lavoro senza palla.
Ramos aiuta inoltre i compagni con movimenti che liberano spazi (come successo a Genova in occasione del gol di Cisse), pressing e copertura per alleggerire anche Modric. Il problema resta la finalizzazione: in campionato ha prodotto occasioni per oltre quattro gol, ma ne ha segnati soltanto due. Un dato da migliorare per un attaccante che in estate è diventato l'acquisto più costoso nella storia del Milan.
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