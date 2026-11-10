Ronaldinho torna in campo, Oddo: "Pensavo fosse una trovata pubblicitaria, invece..."
Questa domenica il Ravenna regalerà al calcio un momento che, comunque vada, si preannuncia iconico e di grande rilevanza mediatica: il ritorno in campo di Ronaldinho. Nata come iniziativa mediatica, l'ex rossonero ha iniziato a fare sul serio e il 15 novembre verrà schierato nella gara di Serie C tra Ravenna e Forlì, un derby. A essere sorpresi sono anche i suoi compagni, come Massimo Oddo che ci ha giocato insieme al Milan e che su TMW ha commentato così il ritorno di Ronaldinho.
Il parere di Massimo Oddo sul ritorno di Ronaldinho in campo, con la maglia del Ravenna: "Sinceramente pensavo fosse una trovata pubblicitaria, poi l'ho visto domenica a Zurigo in una gara delle Legend e gli ho chiesto se fosse tutto vero. Mi ha detto di sì, forse giocherà, ma non so per quanto! Non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, a livello fisico non so quanto sia pronto, anche per età biologica, giocherà probabilmente da fermo, ma è chiaro che la qualità sopraffina è rimasta. Però giocare in C non sarà facile, li servono corsa e gamba, non vorrei essere nei panni di Mandorlini che dovrà fare scelte su come impiegarlo. Il Ravenna, alla fine, lotta per vincere il campionato. A ogni modo, a livello mediatico è una situazione importantissima, fatico a pensare che sarà uno spettacolo, ma ci sarà sicuramente la caccia al biglietto"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan