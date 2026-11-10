Ronaldinho torna in campo, Oddo: "Pensavo fosse una trovata pubblicitaria, invece..."

Massimo Oddo commenta il ritorno in campo del suo ex compagno al Milan Ronaldinho, questo weekend con la maglia del Ravenna

Questa domenica il Ravenna regalerà al calcio un momento che, comunque vada, si preannuncia iconico e di grande rilevanza mediatica: il ritorno in campo di Ronaldinho. Nata come iniziativa mediatica, l'ex rossonero ha iniziato a fare sul serio e il 15 novembre verrà schierato nella gara di Serie C tra Ravenna e Forlì, un derby. A essere sorpresi sono anche i suoi compagni, come Massimo Oddo che ci ha giocato insieme al Milan e che su TMW ha commentato così il ritorno di Ronaldinho.

Il parere di Massimo Oddo sul ritorno di Ronaldinho in campo, con la maglia del Ravenna: "Sinceramente pensavo fosse una trovata pubblicitaria, poi l'ho visto domenica a Zurigo in una gara delle Legend e gli ho chiesto se fosse tutto vero. Mi ha detto di sì, forse giocherà, ma non so per quanto! Non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, a livello fisico non so quanto sia pronto, anche per età biologica, giocherà probabilmente da fermo, ma è chiaro che la qualità sopraffina è rimasta. Però giocare in C non sarà facile, li servono corsa e gamba, non vorrei essere nei panni di Mandorlini che dovrà fare scelte su come impiegarlo. Il Ravenna, alla fine, lotta per vincere il campionato. A ogni modo, a livello mediatico è una situazione importantissima, fatico a pensare che sarà uno spettacolo, ma ci sarà sicuramente la caccia al biglietto"