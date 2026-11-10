Cisse: "Balotelli sempre stato un riferimento in Nazionale. La pressione mi piace"

Il commento di Alphadjo Cisse, fresco di prima convocazione con la Nazionale Italiana maggiore, sulla sua fonte di ispirazione con l'Italia

Un paio di estratti della conferenza stampa di Alphadjo Cisse a Coverciano. Il giovane calciatore del Milan ha parlato insieme all'ex rossonero ed ex compagno di squadra al Catanzaro Mattia Liberali, in occasione della prima convocazione in Nazionale Italiana maggiore per entrambi i calciatori. In questi spezzioni Cisse parla della sua ispirazione con l'Italia e della pressione.

A chi ti ispiri?

"Senza dubbio Balotelli, è sempre stato un riferimento per me in Nazionale"

Ti senti pronto per essere qui fin da subito un punto di riferimento?

"La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerle. Qui ci sono giocatori importanti, c'è chi ha vinto l'Europeo e bisogna avere rispetto. Bisogna fare le cose un passo alla volta, il primo pensiero è l'esordio e poi si vedrà".