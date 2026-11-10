Cisse: "Balotelli sempre stato un riferimento in Nazionale. La pressione mi piace"
Un paio di estratti della conferenza stampa di Alphadjo Cisse a Coverciano. Il giovane calciatore del Milan ha parlato insieme all'ex rossonero ed ex compagno di squadra al Catanzaro Mattia Liberali, in occasione della prima convocazione in Nazionale Italiana maggiore per entrambi i calciatori. In questi spezzioni Cisse parla della sua ispirazione con l'Italia e della pressione.
A chi ti ispiri?
"Senza dubbio Balotelli, è sempre stato un riferimento per me in Nazionale"
Ti senti pronto per essere qui fin da subito un punto di riferimento?
"La pressione mi piace e credo di avere le spalle larghe per reggerle. Qui ci sono giocatori importanti, c'è chi ha vinto l'Europeo e bisogna avere rispetto. Bisogna fare le cose un passo alla volta, il primo pensiero è l'esordio e poi si vedrà".
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