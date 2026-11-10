L'ex arbitro Gabriele: "Siamo in una fase di passaggio da Rocchi a Orsato"

Il commento dell'ex arbitro Marco Gabriele sul passaggio di gestione da Gianluca Rocchi a Daniele Orsato

Il mondo arbitrale italiano sta vivendo una fase di profondo cambiamento, quantomento ai massimi livelli che sono la Serie A e la Serie B. Quest'estate si è passati dal designatore Gianluca Rocchi al suo ex collega Daniele Orsato, l'anno scorso responsabile del campionato di Serie C. Le differenze nello stile di arbitrare si vedono e stanno generando giudizi contrastanti: tra chi apprezza la filosofia di far giocare di più e chi invece si lamenta del fatto che l'utilizzo del Var è quasi finito in soffitta. Marco Gabriele, ex arbitro, ha detto la sua su TMW.

Marco Gabriele, ex arbitro, commenta lo stato di salute della classe arbitrale italiana: "Siamo in una fase di passaggio dalla gestione Rocchi a quella Orsato. Quindi c'é bisogno ancora di un pò di tempo per trovare il giusto equilibrio. Rocchi era arrivato in un momento delicato. Voleva e doveva ridurre al minimo gli errori. E ci è riuscito. Con lui designatore siamo arrivati a una percentuale di errori veramente bassa. Una filosofia figlia di un uso del Var quasi da moviola in campo. Un uso forse esagerato".