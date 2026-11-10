L'ex arbitro Gabriele: "Il problema è che Orsato chiede ai suoi di arbitrare come Orsato"
Marco Gabriele, ex arbitro di calcio, è stato intervistato da Tuttomercatoweb in esclusiva e ha parlato dell'operato del nuovo designatore Daniele Orsato: "Orsato ha chiesto agli arbitri di spezzettare meno il gioco e di tornare protagonisti al cento per cento. Il problema è che Daniele chiede ai suoi uomini di arbitrare come Orsato. Ma di Orsato oggi in giro non ce ne sono. E' stata alzata troppo l'asticella e il risultato è quello di bruciare o quantomeno rallentare la crescita dei giovani direttori di gara"
Continua Marco Gabriele sull'utilizzo del VAR: "Il tema è molto delicato. Oggi Orsato chiede a chi è davanti al video di intervenire solo in caso di evidente errore di chi arbitra in campo. Per fare questo serve una competenza che pochi hanno tra i varisti. Quanto manca oggi uno come Irrati davanti al video era un fenomeno e poteva essere un maestro per i più giovani".
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