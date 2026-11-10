Nazionali, quando e contro chi gioca Diego Moreira con il Belgio

I due impegni con la Nazionale del Belgio di Diego Moreira, calciatore del Milan

Diego Moreira è stato ovviamente confermato nelle convocazioni del Belgio da parte del CT Mark van Bommel. Già era ben inserito nel giro della Nazionale, con le prestazioni che sta offrendo con la maglia del Milan il suo posto ormai è ultra consolidato e probabilmente, come nell'ultima sosta, avrà occasione di partire ancora da titolare in campo. Di seguito si riporta il calendario con gli impegni di Diego Moreira con il Belgio nei prossimi giorni di partite.

Diego Moreira (Belgio)

Turchia-Belgio, giovedì 12 novembre ore 18.00, Izmir - UEFA Nations League

Belgio-Italia, domenica 15 novembre ore 20.45, Bruxelles - UEFA Nations League