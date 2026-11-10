Cisse: "Al Milan non si trascura nessuna competizione, devi vincere tutto"

Nel suo intervento in conferenza stampa da Coverciano, il giocatore del Milan Alpha Cisse ha parlato anche di Milan

Ci sono diverse qualità che hanno colpito subito all'occhio di Alphadjo Cisse, uno dei protagonisti indiscussi di questo avvio di stagione del Milan con un rendimento difficilmente preventivabile anche dal più ottimista di tutti. Il classe 2006 ha già segnato 5 gol in stagione, più altri 3 in Europa League: il suo instinct killer sotto porta è ecomiabile. Si è guadagnato una chiamata da Mancini a Coverciano dove oggi ha parlato in conferenza stampa. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sei talento più che fisicità, sta cambiando qualcosa?

"È sempre importante la qualità. Ora in Italia stanno uscendo tanti giovani e si sta cercando di dargli più fiducia".

Sogni di vincere lo Scudetto?

"Per il Milan vincere è la priorità, lo Scudetto come qualsiasi altra competizione. Vincere è la normalità e non si può trascurare alcuna competizione, al Milan devi vincere tutto".