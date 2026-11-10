News Van Essche (Het Laatste Nieuws): "Milan attento, diversi club di Premier stanno seguendo Sylla"

Alla scoperta di Massiré Sylla con il collega di 'Het Laatste Nieuws' Niel Van Essche

Nel corso di questi giorni il nome del giovane difensore Massiré Sylla è stato accostato al Milan. Classe 2005, il senegalese si sta mettendo in mostra in stagione con la maglia dell'Union Saint-Gilloise, club con il quale ha totalizzato fino a questo momento 18 presenze, un gol e due assist in tutte le competizioni. Di questo profilo, attenzionato dalla dirigenza rossonera in vista di gennaio, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega belga Niel Van Essche di 'Het Laatste Nieuws'.

In Italia si è parlato di un interesse del Milan per Sylla. Cosa si dice di lui in Belgio?

"Posso già dirti che negli scorsi giorni ha firmato un nuovo contratto fino al 2031. Al momento non ci sono voci concrete su un suo possibile trasferimento, nemmeno per quanto riguarda il Milan. Quindi su questo non saprei dirti molto. Naturalmente ci sono tanti osservatori che lo seguono e diversi club di Premier League stanno valutando il suo profilo".

Quali sono i suoi principali punti di forza e le sue qualità migliori?

"I suoi principali punti di forza sono la potenza fisica e la velocità. Nei duelli è fortissimo ed è un vero incubo per gli attaccanti. È alto e atletico, ma allo stesso tempo è anche molto rapido. È proprio per questo che l’Union può permettersi di giocare con una linea difensiva molto alta: quando gli avversari cercano la profondità, ci sono ottime possibilità che Sylla riesca comunque a recuperare sull’attaccante. A volte è davvero impressionante".