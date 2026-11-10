Liberali: "Non è stato facile andare via dal Milan. Ma sono contentissimo per Cisse"

Il commento di Mattia Liberali che da Coverciano è tornato sul suo addio al Milan, parlando anche dell'amico Alphadjo Cisse

Mattia Liberali, ex talento della Primavera del Milan che quest'estate ha deciso di sposare il progetto del Como di Cesc Fabregas e la Champions League invece di ritornare in rossonero con Cardinale e Amorim che gli hanno fatto la corte fino alla fine, è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano, dove sta vivendo i primi giorni da calciatore della Nazionale Italiana maggiore. Ha parlato accanto a un altro debuttante come il milanista Alphadjo Cisse, con cui ha condiviso lo spogliatoio del Catanzaro la passata stagione. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni sull'addio al Milan e sulla scelta del Como.

C'è rammarico per come è finita con il Milan?

"Rammarico no, le scelte bisogna farle con sicurezza e non bisogna guardarsi indietro. Sono contentissimo per Cisse che ci sta riuscendo. Non è stato facile andare via dal Milan, ma è sempre importante guardare avanti".

Che impatto c'è stato col Como?

"Non è facile passare dalla Serie B all'intensità della Serie A e della Champions League. Aquilani? Mi dispiace per l'esonero, lo scorso anno mi ha aiutato tantissimo. In questi giorni gli scriverò, mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno al Sassuolo".