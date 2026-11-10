News Dal Belgio raffreddano la pista Milan-Sylla per gennaio: "Non penso che l'USG lo lascerà partire"

Alla scoperta di Massiré Sylla con il collega di 'Het Laatste Nieuws' Niel Van Essche

Nel corso di questi giorni il nome del giovane difensore Massiré Sylla è stato accostato al Milan. Classe 2005, il senegalese si sta mettendo in mostra in stagione con la maglia dell'Union Saint-Gilloise, club con il quale ha totalizzato fino a questo momento 18 presenze, un gol e due assist in tutte le competizioni. Di questo profilo, attenzionato dalla dirigenza rossonera in vista di gennaio, ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il collega belga Niel Van Essche di 'Het Laatste Nieuws'.

Secondo te l’Union Saint-Gilloise (USG) sarebbe disposta a lasciarlo partire già a gennaio, oppure pensi che eventuali discorsi di mercato verranno rinviati all’estate?

"Non penso che l’Union lo lascerà partire a gennaio. Il club ha un progetto preciso per ogni giocatore e credo che in estate possa incassare una cifra importante dalla sua eventuale cessione. Inoltre, uno degli altri difensori, Mac Allister, che è anche il capitano, è infortunato per tutta la stagione, quindi Sylla è diventato ancora più importante. In pochissimo tempo è diventato uno dei pilastri della squadra. La scorsa stagione, nel suo ruolo giocava Christian Burgess, una vera icona del club, e Sylla ha avuto modo di allenarsi e crescere alle sue spalle. Quest’anno, invece, ne ha raccolto perfettamente l’eredità".

È ancora molto giovane. Pensi che sia già pronto per giocare in un grande club e in una città importante come Milano?

"Penso che, per il modo in cui gioca, sia molto maturo per la sua età. Potrebbe quindi essere pronto per un trasferimento di quel livello, anche se restare ancora un po’ all’Union e accumulare ulteriore esperienza non sarebbe affatto una cattiva idea. Ha sicuramente il livello per giocare in un grande campionato".