Fondazione Milan illustra i risultati concreti del progetto "Fuori Campo"

La Fondazione Milan illustra i risultati concreti del progetto "Fuori Campo"

Il comunicato completo di Fondazione Milan sui risultati raggiunti con l'iniziaiva "Fuori Campo". La nota ufficiale: "Riportare lo sport in piazza. Fare degli spazi pubblici una rete di playground accessibili, luoghi di comunità dove ragazze e ragazzi possano giocare, conoscersi, imparare. Da febbraio ad oggi, Fuori Campo ha centrato questo obiettivo coinvolgendo 4527 giovani in un palinsesto di 315 eventi diffusi in 32 quartieri e 64 piazze e giardini di Milano.

Alla restituzione dei risultati di Fuori Campo, che si è tenuta oggi alla Sala Alessi di Palazzo Marino, sono intervenuti Martina Riva, Assessora Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano; Carlo Marchetti, Presidente Fondazione di Comunità Milano; Matilde Sergio, Project Manager FROM; Franz Pinotti, Fondatore Sanga Basket Milano; Nicholas Meagher, Presidente Parkour Monkeys; Pietro Bersani, Founder Flow District; Gabriele Borsani, Project Manager Slums Dunk; Francesca Magliulo, Direttrice Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale e Presidente Sport for Inclusion Network; Carlo Mazzola, Presidente Fondazione Mazzola; Christian Zavagli, Responsabile progetto per UILDM | Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Milano; Raffaele Izzo, Responsabile Partnership e Responsabile HUB Spazio InDifesa Terre des Hommes Italia.

Pensato come tassello della legacy olimpica Milano-Cortina 2026, Fuori Campo è il programma di animazione sportiva nello spazio pubblico promosso dall’Assessorato allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano con Fondazione di Comunità Milano, con il contributo di Fondazione Fiera Milano, Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale, Fondazione Mazzola, Fondazione Milan e Fondo WeCare per Milano Chiomenti.

Tra il Parco Trotter e i campetti di basket del Corvetto, il Parco Ponte Lambro e piazza Selinunte a San Siro, il Parco Quarto Oggiaro vivibile e il cortile dei caseggiati di via Consolini al Gallaratese si è svolto un palinsesto lungo nove mesi, gratuito e accessibile realizzato da 18 organizzazioni cittadine, coordinate da Sanga Milano. La scelta dei luoghi esplicita una delle finalità dell’iniziativa, quella di contrastare la cosiddetta “dispersione sportiva”, quel fenomeno per cui giovani e giovanissimi non fanno attività sportiva o rinunciano a frequentare palestre e corsi per questioni economiche o culturali. Grazie al monitoraggio a cura di FROM, Fuori Campo può contare su un dataset di informazioni che delinea un identikit piuttosto preciso di chi ha partecipato. L’età media è di 14 anni, con una prevalenza della fascia preadolescente e adolescente: il 40% di partecipanti ha tra 9 e 13 anni, il 35% ha tra 14 e 17 anni. Segue, con grande distacco, il gruppo di chi va dai 18 ai 21 anni con il 9,5% di adesioni.

Delle 4527 persone coinvolte dal 16 febbraio al 30 settembre, il 22% non aveva mai praticato sport in maniera strutturata. Non solo, metà dei giovani coinvolti da Fuori Campo ha un background migratorio.

Parliamo di 2197 adolescenti con origini straniere che sono stati coinvolti in un percorso di apprendimento attivo e scoperta di sé attraverso lo sport, la pratica artistica, la condivisione di tempo e spazi con altri giovani.

C’è un altro numero su cui porre l’attenzione. Sono 1533 le ragazze che hanno partecipato ad almeno una delle proposte di Fuori Campo, pari al 34% del totale. Una percentuale che dimostra il crescente interesse delle giovani e giovanissime verso la pratica sportiva. Va ricordato, infatti, che in Italia persiste un divario tra generi: solo il 31,8% di donne fa sport contro il 43% degli uomini, come misurato dall’ISTAT nel 2024.

Terzo elemento saliente tra quelli registrati dal progetto, è il dato relativo alla partecipazione di persone

con disabilità alle proposte di Fuori Campo. Sono 688 – pari al 14% del totale – le ragazze e i ragazzi che hanno aderito, un numero superiore alla media nazionale che si attesta all’11%.

Istruttori e istruttrici, trainer di skate, basket, calcio, parkour, baskin (basket inclusivo, giocato insieme da persone con e senza disabilità) ed educatrici e educatori esperti nei linguaggi espressivi e musicali hanno accompagnato ragazze e ragazzi a mettersi in gioco, spesso per la prima volta. Questa interazione è stata il volano per elaborare il Manifesto di Fuori Campo, che afferma una visione semplice e forte: uno sport aperto a tutti e tutte, capace di generare benessere, inclusione e fiducia. Uno sport che rafforza la comunità e costruisce futuro.

Le iniziative di Fuori Campo sono progettate e realizzate da Sanga Milano, che è il capofila della rete, insieme a ACEA ODV Alternative Culturali Etiche e Ambientali; Alchemilla Coop Soc; Altropallone ASD APS; Associazione T12 Lab; Canottieri Milano; Comunità Nuova; Coop Tre Effe; Corvetto Street Basket Academy; Dynamo Camp; Ecoskate; Flow District; Inter Campus; La Lanterna ODV; Parkour Monkeys ASD; Progetto Integrazione Cooperativa Sociale Onlus; Slums Dunk; Terre Des Hommes; UILDM | Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Milano.

Il calendario delle attività, che prosegue fino a dicembre, è disponibile sul sito fuoricampomilano.org.

“Fuori Campo è una scommessa vinta. Abbiamo voluto portare lo sport fuori dagli impianti tradizionali, trasformando piazze, parchi e giardini in luoghi di incontro, socialità e crescita. Oggi, con oltre 4.500 giovani coinvolti in 32 quartieri, possiamo dire che quella intuizione era giusta. Ma soprattutto abbiamo sperimentato un modello nuovo, capace di raggiungere anche chi normalmente rimane escluso dalle opportunità sportive, grazie alla collaborazione tra pubblico, privato e terzo settore. La sfida, adesso, è fare in modo che Fuori Campo non rimanga un’esperienza isolata, ma che diventi una presenza stabile nei quartieri. Perché la vera eredità dei Giochi Olimpici e Paralimpici non è soltanto nelle infrastrutture, ma nelle opportunità che sapremo continuare a offrire alle nuove generazioni” dichiara Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano.

“I risultati di Fuori Campo ci ricordano che lo sport non è solo attività fisica, ma uno strumento concreto per promuovere un cambiamento positivo. Averlo portato nelle piazze ha permesso a migliaia di giovani di incontrarsi e avvicinarsi all’attività sportiva, in molti casi per la prima volta in modo strutturato. Per Fondazione Milan, generare un impatto nelle comunità significa anche coltivare il benessere mentale dei più giovani, rafforzando autostima, senso di appartenenza e relazioni positive. Siamo orgogliosi di aver sostenuto un progetto che ha reso questi benefici accessibili negli spazi urbani di Milano” ha dichiarato Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan".