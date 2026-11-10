Guidi: "Il Milan aiuta meno Ramos di quanto non faccia lui con la squadra"

Il commento di Marco Guidi sul rapporto tattico tra Gonçalo Ramos e il gioco del Milan come squadra

Solamente tre i gol di Gonçalo Ramos con il Milan in stagione, quando siamo giunti alla seconda sosta stagionale per le Nazionali. Il centravanti faun grande lavoro per la squadra e non si può certo dire che non ci metta impegno, il problema è che il pallone nell'area avversaria lo vede poche volte. Il collega Marco Guidi della Gazzetta dello Sport porta numeri che giustificano il centravanti che, pur avendo le sue colpe, spesso è troppo solo e dimenticato dai compagni, come ha anche ripetutamente detto Ruben Amorim.

Marco Guidi commenta il rendimento di Gonçalo Ramos con il Milan: "Il Milan sta aiutando meno Ramos di quanto non faccia il centravanti con la squadra. Gonçalo in Serie A è 19° per tiri (26) e 15° per conclusioni nello specchio (10). Se è vero che i rossoneri nella qualità delle occasioni create mantengono standard elevati (terzi in campionato per grandi occasioni dietro a Inter e Roma), è altrettanto innegabile che arrivino nell’ultimo terzo di campo meno del preventivabile: il Milan è 12° per tocchi in area avversaria e 12° per tiri in porta. La palla, insomma, Ramos la vede soprattutto dove non può far male ai portieri".