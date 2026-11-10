Dalla Croazia si interrogano sulla titolarità di Modric: "È la grande questione"
La presenza di Luka Modric, nonostante i 41 anni di età, è di cruciale importanza per il Milan ma ancora anche per la sua nazionale, la Croazia con cui ha deciso di continuare il suo percorso per il momento, anche dopo il Mondiale. In questa sosta la nazionale a scacchi biancorossa giocherà contro l'Inghilterra a Wenbley e poi in casa contro la Cechia. Nei media croati ci si interroga su che utilizzo verrà fatto di Luka Modric da parte del CT Slaven Bilic.
Il commento di Sportske Novosti sull'utilizzo di Luka Modric durante la sosta con la Croazia: "La grande questione è Luka Modrić! Il capitano guiderà certamente i Vatreni in Inghilterra e siamo convinti che giocherà anche a Osijek. Sebbene alla fine la decisione spetterà al commissario tecnico in accordo con lui, in questo momento ci aspettiamo che Bilić possa richiamarlo in panchina un po' prima nella prima partita, così da conservare più benzina nel serbatoio in vista della seconda. Inoltre avrà a disposizione un Perišić riposato, mentre in attacco è solito mescolare le carte".
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