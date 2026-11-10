Galderisi vota Amorim: "Bisogna aspettare gli allenatori, oggi non si guarda più il lavoro giornaliero"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, Giuseppe Galderisi, ex giocatore tra le tante di Hellas Verona, Milan, Juventus e Lazio, ha rilasciato una lunga intervista in occasione del Premio La Clessidra ad Anghiari. Di seguito vari estratti delle sue parole anche sul Milan allenato da mister Ruben Amorim:

GALDERISI VOTA AMORIM

"Mi piace molto come allenatore e persona perchè diretto e schietto. Nel calcio bisogna avere pazienza ed essere bravi ad aspettare le persone in cui si crede. Amorim dipende da un pareggio, da un palo interno o da un palo esterno, non si guarda più il lavoro giornaliero".

AMORIM MEGLIO DI ALLEGRI? PARLANO I NUMERI

Il Milan di Ruben Amorim corre più forte rispetto a quello guidato da Massimiliano Allegri nella scorsa stagione. Dopo 11 giornate i rossoneri hanno raccolto 24 punti, contro i 22 conquistati da Max un anno fa. Il successo sul Genoa di domenica ha portato il Diavolo al quarto posto, scavalcando il Como sconfitto a Milano contro l'Inter, tenendo a debita distanza Juventus, Napoli ed Atalanta ed accorciando sulla Lazio capolista. Amorim viaggia a 2,18 punti di media a partita, con una proiezione finale di 83 punti. Numeri incoraggianti, anche se il Milan deve trovare maggiore continuità e solidità a fine gara.