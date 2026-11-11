Calendario Milan: gli impegni dei rossoneri dopo la sosta

La Lega Serie A ha comunicato date, orari e diretta TV delle gare dalla dodicesima alla diciannovesima giornata di Serie A. Questi tutti gli impegni del Milan e come si intrecciano con le partite della fase campionato di Europa League.

12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone, domenica 22 novembre ore 18.00 (DAZN, Sky)

5ª giornata EL (giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45): Olympiakos-Milan

13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan, lunedì 30 novembre ore 20.45 (DAZN)

14ª giornata Serie A, Milan-Parma, domenica 6 dicembre ore 20.45 (DAZN)

6ª giornata EL (giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00): Milan-Sunderland

15ª giornata Serie A, Napoli-Milan, domenica 13 dicembre ore 20.45 (DAZN)

16ª giornata Serie A, Milan-Como, sabato 19 dicembre ore 18.00 (DAZN)

17ª giornata Serie A, Monza-Milan, sabato 2 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)

18ª giornata Serie A, Milan-Fiorentina, martedì 5 gennaio ore 20.45 (DAZN, Sky)

19ª giornata Serie A, Roma-Milan, sabato 9 gennaio ore 18.00 (DAZN)