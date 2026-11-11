Le parole di Stefanelli, membro del CDA del Milan sul progetto di Cardinale

In esclusiva per Tuttomercatoweb, Riccardo Stefanelli, importante membro del CDA dell'AC Milan ha parlato così ieri sera in occasione del premio "La Clessidra" Per la fruttuosa e positiva carriera avuta sin qui:

IL PREMIO E LE AMBIZIONI DI CARDINALE

"Sono onorato. E' un premio che nel tempo ha acquisito un'importanza validissima, ne sono felice. Nasce da un contatto con Gerry Cardinale, ci siamo incontrati nel luglio 2022 e iniziammo a discutere di calcio, fantasticando sulle sue idee del progetto. Ricordo che naquero delle visioni contrastanti sul modo di fare calcio e business, ma oggi la linea presa è quella voluta personalmente da Cardinale, con entusiasmo, fiducia e coerenza. Sono da sempre tifoso del Milan, non potevo non accettare la proposta di Gerry".

L'INCONTRO CON AMORIM

"C'è grande energia da parte di Gerry nel fare bene. Il Milan deve raggiungere in primis obiettivi sportivi, poi ci sono progetti esterni come lo stadio, importantissimi. E' sempre bello vincere i derby, quasi come vincere questo premio. Nonostante siamo sotto in classifica è stato un momento speciale, accade spesso ultimamente. Amorim è un ragazzo serio, giovane. I giocatori gli vogliono bene. Da tifoso si vuole sempre essere primi, ma questo è un campionato difficile e con tante squadre importanti, sono soddisfatto perchè si vede la nascita di un progetto".