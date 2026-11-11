Fullkrug: "Milan? Non ho disimparato a giocare a calcio in quel periodo"

La metamorfosi di Niclas Fullkrug è un fatto incredibile, e che solo uno sport come il calcio può regalare. Da ranocchio in rossonero a principe azzurro al ritorno in Germania. Infatti, dopo più di un anno, il centravanti tedesco è tornato in Nazionale, chiamato dal commissario tecnico Jurgen Klopp per gli ultimi due impegni della fase a gironi di UEFA Nations League contro Serbia e Olanda. L'ex numero nove del Milan, ha sin qui segnato 13 goal in 11 partite disputate al Werder, con una media di una rete ogni 64 minuti giocati. Numeri incredibili. Così, il tedesco è tornato a parlare dell'esperienza poco fortunata al Milan nella passata stagione. Di seguito vari estratti delle sue parole e ricordi sul Milan:

FULLKRUG TORNA A PARLARE DI MILAN

"Milan? Non sono mai stato infelice durante la mia esperienza all'estero, sono molto grato per quelle esperienze perché c'è molto di più nella vita oltre al calcio. Naturalmente il calcio è molto importante, ma quando vivi all'estero puoi comunque separare la tua vita personale da quella professionale. Ho portato via molti ricordi positivi da quei due anni. Il problema principale è stato che ho faticato a mantenermi in forma. Non ho disimparato a giocare a calcio in quel periodo".