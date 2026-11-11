Pato e gli infortuni al Milan: "Non è stato un problema mentale..."

Intervistato da Luca Toni per la speciale rubrica di Prime "Fenomeni" Alexandre Pato, ex giocatore del Milan ha risposto così alle tante domande fatte dall'ex bomber italiano. Di seguito un interessante estratto delle considerazioni e aneddoti del "Papero":

GLI INFORTUNI E I TANTI PROBLEMI FISICI

"Non è stato un problema mentale. Oggi se hai un infortunio inizi subito a fare lavoro e non stai fermo. Io sono andato ad Atlanta a fare una settimana di test, mi sono allenato un solo giorno: 12 ore di volo, una settimana lì, 12 ore per tornare, poi il giorno dopo sono volato per andare a giocare a Barcellona. Durante quella partita ho allungato la gamba e sentito il flessore: venivo da una settimana fermo e due voli lunghi. Nesta entrò nello spogliatoio incazzato nero dicendo che non avrei dovuto giocare. Ho enorme rispetto del Milan che mi ha dato tutto, ma forse quel momento poteva essere gestito meglio. Una delle cose che mi ha fatto più male e di cui non ho mai parlato prima di ora, è stato sentire persone del club dire che non avrei giocato mai più. Questo è stato triste, anche perché da calciatore sappiamo che il club è come un’azienda e se non giochi arriva qualcuno al tuo posto. In quel periodo non potevo espormi e parlare, anche perché ero giovane e non capivo. Con la mentalità di oggi mi gestirei in maniera diversa".