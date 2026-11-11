Milan, Kevin Zeroli convocati per le prossime partite con l'Italia U21

Il centrocampista rossonero Kevin Zeroli, oggi in prestito in Serie B al Sudtirol è stato convocato con l'Italia U21 di Baldini. Di seguito il comunicato del club:

IL COMUNICATO DEL SUDTIROL

Kevin Zeroli è stato convocato dal commissario tecnico Silvio Baldini per i prossimi impegni della Nazionale Under 21 italiana, attesa da due incontri amichevoli contro Francia e Belgio nell’ambito della sosta per le Nazionali di novembre. Reduci dalla qualificazione alla fase finale del Campionato Europeo Under 21, gli ‘Azzurrini’ disputeranno due test match contro altrettante rappresentative che hanno ottenuto il pass per la rassegna continentale, in programma in Albania e Serbia dal 16 giugno al 3 luglio 2027. La prima sfida si disputerà venerdì 13 novembre alle ore 18.30 a Laval, in Francia, contro i pari età transalpini. Lunedì 16 novembre, alle ore 18.15, la formazione guidata da Silvio Baldini tornerà, invece, in Italia per ospitare il Belgio allo Stadio Armando Picchi di Livorno.