Mercato Milan, Gozzini: "Attacco la priorità, in difesa Inacio primo obiettivo"

Il commento di Alessandra Gozzini, giornalista della Gazzetta dello Sport sulle strategie di calciomercato del Milan per gennaio

Il Milan a gennaio vuole essere protagonista sul calciomercato. Questa prima metà di prima parte di stagione ha evidenziato alcuni limiti della rosa rossonera, sia a livello numerico ma soprattutto a livello tecnico: saranno necessari alcuni colpi mirati per andare a migliorare e rendere competitivi alcuni reparti rimasti un po' indietro sotto questo punto di vista. Da via Aldo Rossi si dovrà puntare a rinforzare la difesa, l'attacco e e le corsie laterali. Sul tema si è espressa la giornalista Alessandra Gozzini, collega della Gazzetta dello Sport, su cui ha scritto del mercato rossonero questa mattina.

MILAN: ATTACCO LA PRIORITÀ, IN DIFESA INACIO PRIMO OBIETTIVO

Alessandra Gozzini commenta le strategie del Milan per il calciomercato nel corso della sessione invernale del mese di gennaio: "L’attacco al Milan avrà la priorità, che non vuol dire che verranno trascurati gli altri reparti, a cominciare dalla difesa. Il primo obiettivo resta Gonçalo Inacio, pilastro della linea dello Sporting Club e particolarmente apprezzato da Ruben Amorim".