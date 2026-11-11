Italia, Cisse potrebbe debuttare da titolare già domani contro la Francia

Alphadjo Cisse, fresco di prima convocazione in Nazionale maggiore, potrebbe debuttare da titolare già domani contro la Francia

Alphadjo Cisse, talento del Milan che in questa stagione ha già messo a segno 8 gol, di cui 5 in campionato e 3 in Europa League, si sta godendo in questi giorni i primi passi nella Nazionale Italiana maggiore, per cui ha ricevuto la prima convocazione. Una chiamata ampiamente meritata per il giovane classe 2006 rossonero che alla sua prima stagione nella massima categoria, a 20 appena compiuti, sta davvero dimostrando importanti doti tecniche ma anche mentali e attitudinali. Ora sogna il debutto tra la gara contro la Francia e quella contro il Belgio.

ITALIA, CISSE PUÒ DEBUTTARE DA TITOLARE

Il sogno di Alphadjo Cisse di debuttare in questa sosta con la maglia dell'Italia, potrebbe avverarsi prima del previsto. Nello specifico il classe 2006 è in vantaggio nel ballottaggio per completare il tridente accanto a Pio Esposito nella partita di domani sera a San Siro contro la Francia. Il contesto sarebbe perfetto: esordio nel suo stadio e contro i suoi compagni Maignan e Rabiot, quasi da film. Al momento Mancini sembra orientato a mettere Cisse con Pio Esposito e il fratello Sebastiano: in ballottaggio ci sono anche Cambiaghi e Vergara.