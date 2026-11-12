Croazia, stasera Luka Modric dal 1' contro l'Inghilterra
Stasera alle 20.45 a Londra, la Croazia di Luka Modric scenderà in campo contro l'Inghilterra in un match valido per la Nations League. A guidare i croati, che vogliono rifarsi dopo lo 0-7 di un mese fa, ci sarà ovviamente il centrocampista del Milan che dovrebbe essere affiancato in mezzo al campo da Sucic e Kovacic. Davanti a Livakovic spazio invece al quartetto difensivo composto da Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car e Gvardiol, mentre il tridente d'attacco dovrebbe essere quello formato da Vlasic, Matanovic e Baturina. A riferirlo è Sportske Novosti.
Questa la probabile formazione della Croazia contro l'Inghilterra:
CROAZIA (4-3-3) Livaković - Stanisić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol - P. Sučić, Modrić, Kovačić - Vlašić, Matanović, Baturina. All.: Slaven Bilić.
In panchina: Kotarski, Pandur, Galešić, Smolčić, Hrgović, Majer, Budimir, Beljo, Marco Pašalić, Mario Pašalić, Mišić, Šotiček.
Assenti: Perišić (sqaulificato), Šutalo, Jakić, Ivanović, Pongračić (infortunati), L. Sučić (malato) e Kramarić (decisione personale).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan