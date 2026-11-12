Croazia, stasera Luka Modric dal 1' contro l'Inghilterra

Luka Modric dovrebbe partire titolare stasera nella Croazia che affronterà in Nations League l'Inghilterra a Londra

Stasera alle 20.45 a Londra, la Croazia di Luka Modric scenderà in campo contro l'Inghilterra in un match valido per la Nations League. A guidare i croati, che vogliono rifarsi dopo lo 0-7 di un mese fa, ci sarà ovviamente il centrocampista del Milan che dovrebbe essere affiancato in mezzo al campo da Sucic e Kovacic. Davanti a Livakovic spazio invece al quartetto difensivo composto da Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car e Gvardiol, mentre il tridente d'attacco dovrebbe essere quello formato da Vlasic, Matanovic e Baturina. A riferirlo è Sportske Novosti.

Questa la probabile formazione della Croazia contro l'Inghilterra:

CROAZIA (4-3-3) Livaković - Stanisić, Vušković, Ćaleta-Car, Gvardiol - P. Sučić, Modrić, Kovačić - Vlašić, Matanović, Baturina. All.: Slaven Bilić.

In panchina: Kotarski, Pandur, Galešić, Smolčić, Hrgović, Majer, Budimir, Beljo, Marco Pašalić, Mario Pašalić, Mišić, Šotiček.

Assenti: Perišić (sqaulificato), Šutalo, Jakić, Ivanović, Pongračić (infortunati), L. Sučić (malato) e Kramarić (decisione personale).