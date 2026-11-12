Francia, Rabiot titolare e capitano contro l'Italia. Dal 1' anche Maignan

Mike Maignan e Adrien Rabiot partiranno titolari stasera nella Francia che affronterà a San Siro l'Italia. Il centrocampista indosserà anche la fascia da capitano

Nella Francia che affronterà stasera l'Italia a San Siro in Nations League saranno in campo dal primo minuto anche i due giocatori del Milan convocati dal ct Zinedine Zidane: Mike Maignan sarà tra i pali, mentre a centrocampo troverà spazio Adrien Rabiot che dovrebbe indossare anche la fascia da capitano vista l'assenza di Mbappé e Dembelè. A riferirlo è Le Parisien che aggiunge che, oltre ai due attaccanti, mancheranno Akliouche, Lacroix , Koundé, Koné, Kalulu, Tchouaméni e Thuram.

Per quanto riguarda il resto della probabile formazione francese, in difesa ci dovrebbero essere Malo Gusto come terzino destro, Adrien Truffert come terzino sinistro, mentre la coppia di centrali favorita è quelle composta da Jérémy Jacquet e Dayot Upamecano. In mezzo al campo, accanto a capitan Rabiot, ci saranno Lucas Da Cunha davanti alla difesa e Rayan Cherki come mezzala destra. In attacco, infine, il tridente dovrebbe essere quello formato da Michael Olise a destra, Bradley Barcola a sinistra e Désiré Doué come punta centrale.