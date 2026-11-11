Esclusiva MN Galli: “Fiducia totale in Amorim, la direzione è giusta. Ecco cosa serve ancora al Milan"

L'ex giocatore del Milan ha analizzato l'andamento dei rossoneri in campionato e in Europa League con un'intervista a MilanNews.it

Il Milan ha chiuso la prima parte di stagione con 24 punti in classifica dopo undici partite. Alla sosta di novembre i rossoneri sono quarti, in linea con l’obiettivo stagionale di rientrare in Champions League dopo due anni di assenza.

Per fare un bilancio del momento la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva l’ex rossonero Filippo Galli: “Dare una valutazione sul lavoro di Amorim non è facile, o almeno bisogna certamente dividere quelle che sono le due manifestazioni a cui Milan partecipa, il campionato e l'Europa League”.

Cominciamo dall’Europa League…

“Certamente non possiamo essere contenti per quanto è stato fatto in termini di risultati e quindi di classifica. Il Milan ha ecceduto nel turnover, soprattutto nella prima partita con il Benfica giocata in casa, a San Siro, davanti al proprio pubblico. Insomma, forse ha sottovalutato un po' l'avversario. Anche successivamente, il Milan non ha fatto delle belle figure, quella di Bournemouth su tutte, ma direi anche in casa contro il Ferencváros, che non è certamente una squadra facile. Gli ungheresi hanno 12 punti nella classifica dell'Europa League.

Le cose in campionato vanno decisamente meglio…

“Credo che nessuno si potesse aspettare di avere questa posizione in classifica. Le partite sono state anche qui altalenanti, in particolare ricordiamo la più recente partita che, che ci ha dato fastidio dal punto di vista del risultato e della prestazione, che è quella contro il Bologna. Dopodiché devo dire che questa squadra sta dimostrando comunque di provare a fare un certo tipo di calcio, un calcio più propositivo, un calcio meno difensivo dove si evita di rimanere arroccati nella nostra area di rigore, così come si faceva l'anno scorso”.

Fiducia in Amorim…

“Amorim trova davvero il mio appoggio assoluto e completo. Certo, ci sono cose da migliorare. Per esempio l'attenzione difensiva, non solo sui calci piazzati, ma in termini generali, e c'è anche da dare maggiore continuità all'azione offensiva, perché abbiamo visto che comunque la nostra è una squadra che ha alte percentuali di realizzazione però qui dobbiamo entrare nel tema Ramos”.

Cosa ne pensa dell’attaccante portoghese?

“Dobbiamo capire se forse al Milan serve più questo giocatore che fa connessione tra i reparti e che fa un grande lavoro anche dal punto di vista del non possesso, piuttosto che un Ramos che invece faccia più gol. È chiaro che i gol li vorrebbero tutti, ma credo che la sua importanza sia fondamentale. E poi dobbiamo aspettare qualche rientro dagli infortuni, non dimentichiamo che gli infortunati li ha avuti anche il Milan e sicuramente hanno dato qualche problema”.

La direzione è quella giusta?

“Si, credo alla fine che Amorim stia andando nella direzione giusta, io lo sostengo all'inizio e spero che tutto il popolo rossonero capisca che c'è necessità di tempo e di pazienza. Ne abbiamo avuta eh, tanta, ma ancora dovremo averne...”.

di Antonio Vitiello