Da Modric a Moreira passando a Maignan e Rabiot: quanti rossoneri in campo stasera

Torna la sosta per le Nazionali, la seconda di questa stagione dopo la lunga finestra tra settembre e ottobre. Sono 13 i rossoneri chiamati a rappresentare i rispettivi Paesi negli impegni di novembre. Tra UEFA Nations League, CONCACAF Nations League e amichevoli internazionali, i calciatori del Milan saranno protagonisti di numerose sfide in giro per il mondo. Questa sera tanti i rossoneri impegnati nelle rispettive sfide:

STASERA IN CAMPO MOLTI GIOCATORI DEL MILAN

Diego Moreira (Belgio)

Turchia-Belgio, giovedì 12 novembre ore 18.00, Izmir - UEFA Nations League

Alphadjo Cisse (Italia)

Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Italia-Francia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Milano - UEFA Nations League

Luka Modrić (Croazia)

Inghilterra-Croazia, giovedì 12 novembre ore 20.45, Londra - UEFA Nations League

Christian Comotto (Italia Under 20)

Italia-Portogallo, giovedì 12 novembre ore 17.00, Padova - Amichevole