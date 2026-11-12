Belgio, stasera la sfida contro la Turchia: Moreira verso la panchina

Belgio, stasera la sfida contro la Turchia: Moreira verso la panchinaMilanNews.it
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Oggi alle 10:34News
di Enrico Ferrazzi
Diego Moreira non dovrebbe partire titolare nel Belgio che stasera sarà impegnato in casa della Turchia in Nations League

Mark van Bommel, ct del Belgio, ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera contro la Turchia (out il quarto portiere Jari De Busser, l'infortunato Lukaku e lo squalificato Lavia)

Portieri: Matz Sels, Maarten Vandevoordt, Mike Penders.
Difensori: Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Joaquin Seys,  Kyriani Sabbe , Arthur Theate, Josué  Kongolo.
Centrocampisti: Youri Tielemans, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Mandela Keita,  Nicolas Raskin.
Attaccanti: Mika Godts, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Hugo Cuypers.

Per quanto riguarda la formazione iniziale del Belgio, secondo Het Laatste Nieuws, il rossonero Diego Moreira non dovrebbe partire dal primo minuto. Ecco il probabile 11 belga: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans, De Bruyne; Doku, De Ketelaere, Godts. A disp.: Penders, Vandevoordt, Theate, Kongolo, Seys, Sabbe, Keita, Vanaken, Moreira, Trossard, Lukebakio, Cuypers.