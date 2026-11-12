Verso Costa Rica-Ecuador: a sinistra Estupinan in ballottaggio con Hincapié

Pervis Estupinan è in ballottaggio con Piero Hincapié per una maglia da titolare da terzino sinistro nell'amichevole dell'Ecuador contro Costa Rica

Nella notte italiana tra giovedì e venerdì, l'Ecuador sarà impegnato in amichevole a Quito contro il Costa Rica. In vista di questa sfida, il ct Marcelo Gallardo ha due dubbi di formazione, tra cui anche quello che riguarda il terzino sinistro dove il rossonero Pervis Estupinan è in ballottaggio con Piero Hincapié per una maglia da titolare. L'altro è in porta tra Gonzalo Valle e Hernán Galíndez.

Questa la probabile formazione dell'Ecuador secondo ESPN Ecuador: Hernán Galíndez/Gonzalo Valle; Ángelo Preciado, Jackson Porozo, Willian Pacho, Piero Hincapié/Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Jordy Alcívar, Pedro Vite; Keny Arroyo, Nilson Angulo e Jordy Caicedo.