Italia U20 in campo oggi contro il Portogallo: ci sono anche Comotto e Sala. Dove vedere il match
Oggi pomeriggio alle 17, l'Italia Under 20 sarà impegnata contro il Portogallo in un match che verrà trasmesso in diretta da Sportitalia sul canale 60 DT (lunedì alle 15 manderà poi in onda anche il successivo impegno degli azzurrini contro la Svizzera). Nella nazionale guidata dal ct Carmine Nunziata sono presenti anche due giocatori del Milan, vale a dire Christian Comotto ed Emanuele Sala.
La lista dei convocati dell'Italia U20:
Portieri: Lapo Siviero (Torino), Tommaso Vannucchi (Arzignano Valchiampo);
Difensori: Wisdom Amey (Frosinone), Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Padova), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Federico Nardin (Pescara), Matteo Giuseppe Plaia (Atalanta), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Francesco Verde (Juventus);
Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Mathis Mout (Monza), Lorenzo Riccio (Dordrecht), Emanuele Sala (Milan);
Attaccanti: Alessandro Cardinali (Spezia), Filippo Conzato (Torino), Marco Ladisa (Trento), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Diego Pugno (Ajax), Emanuele Rao (Pisa), Asane Sow (Basilea).
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