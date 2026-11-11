Capello fiducioso: "Tresoldi potrebbe fare bene al Milan"

Il commento fiducioso di Fabio Capello, ex calciatore e allenatore rossonero, sull'eventuale trasferimento di Tresoldi al Milan

Nicolò Tresoldi è il nome tornato in auge in questi giorni per il Milan. Nello specifico è Gerry Cardinale che, nel suo progetto di continuare a rendere la sua squadra competitiva, sta pensando al giovane attaccante italo-tedesco classe 2004 che lo ha stregato con la sua prestazione contro l'Inter a San Siro in Champions League. Tutto è ancora da imbastire e non è detto che si arriverà in porto, dal momento che il prezzo del cartellino lievita. Sul tema è intervenuto Fabio Capello, ex calciatore e allenatore del Milan, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Il commento di Fabio Capello sulla possibilità che il Milan decida di buttarsi sul profilo di Nicolò Tresoldi nella sessione invernale di calciomercato: "Tresoldi potrebbe fare bene al Milan, sicuramente. Fra l’altro potrebbe decidere di giocare per l’Italia e sarebbe molto bello anche questo. Le dico una cosa: l’altro giorno guardavo Genoa-Milan e dall’inizio per i rossoneri c’era un solo italiano in campo. E con questo ho detto tutto"