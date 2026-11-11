Generali Stadium, Sala chiaro: "Non intendo avere ripensamenti""
Nella giornata di ieri sono emerse ulteriori novità in merito al progetto del Generali Stadium di Milan e Inter. In breve, il Consiglio Comunale di Milano ha bloccato l'attuale valutazione ambientale in corso dell'impianto per aver la possibilità di condurne una più approfondita. Un tema che ha scatenato reazioni contrastanti e che ha anche sollecitato il parere del Sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri ha rilasciato un commento che non dà spazio a molte interpretazioni.
GENERALI STADIUM, SALA: NON INTENDO AVERE RIPENSAMENTI
Il commento del sindaco Giuseppe Sala in merito alle ultime indiscrezioni in merito al progetto del Generali Stadium di Milan e Inter: "Io rispetto l’opinione del Consiglio comunale ma l’aula rispetterà il fatto che io non intendo avere ripensamenti su questo processo. Ne parleremo anche in giunta, ma non intendo avere ripensamenti. Ne abbiamo parlato tre anni onestamente, per cui il Pd faccia quello che ritiene. Io, ripeto, faccio quello che ritengo e questo vuol dire continuare ad essere un uomo coerente, che ha impostato le cose in un certo modo dopo lunghissime discussioni"
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