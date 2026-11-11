Bonera su Milan Futuro: "Non avevamo ben chiaro il livello della C: qualcuno pensava fosse più semplice"

Daniele Bonera, ex allenatore di Milan Futuro, è tornato sull'esperienza con la squadra U23 rossonera terminata con un esonero

Daniele Bonera, ex allenatore di Milan Futuro, nella stagione di esordio in Serie C per la squadra U23 rossonera, è stato intervistato da Fanpage ed è tornato su quel periodo e su quella esperienza professionale terminata con l'esonero: "Milan Futuro è stata una grande opportunità di crescita. Forse non avevamo ben chiaro, e mi ci metto dentro anch'io, quale fosse il livello della Serie C. lo lo avevo presente, ma qualcuno pensava fosse più semplice. La rosa era stata costruita con aspettative troppo alte rispetto a quello che poi è il campionato. Credo che quella struttura, in quel momento, non fosse pronta per affrontare quel tipo di campionato. A livello individuale, però, mi sono trovato molto bene. Iniziare a casa mia è stata una cosa positiva".

Continua Daniele Bonera sul progetto di Milan Futuro: "La difficoltà maggiore era capire quali giocatori avevi realmente a disposizione. Alcuni salivano in prima squadra, altri scendevano, altri ancora andavano in Primavera. Avevamo ragazzi che magari non giocavano con noi e poi risalivano. Dal punto di vista della crescita individuale, in alcune situazioni abbiamo lavorato molto bene. Dopo un paio d'anni abbiamo visto crescere il valore individuale di ragazzi come Camarda, Bartesaghi, Liberali e Jimenez. Il valore dei giocatori non era in discussione. lo credo che il problema fosse soprattutto strutturale: non sempre è l'allenatore il problema, ma il modo in cui si fanno le cose e la direzione che si vuole prendere".