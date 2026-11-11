Bonera: "Maldini metteva in soggezione. Presenza carismatica"

Il racconto di Daniele Bonera sulla figura di Paolo Maldini all'interno dello spogliatoio del Milan, come giocatore e come dirigente

Daniele Bonera in questa stagione ha trovato una nuova chance su una panchina di Serie C, alla guida della Pro Vercelli. L'ex centrale del Milan era reduce dall'esperienza con Milan Futuro che era seguita a un paio di anni come collaboratore tecnico nello staff di Stefano Pioli sempre sulla panchina rossonera. In un'intervista concessa a Fanpage, Daniele Bonera ha ripercorso la sua carriera e ha parlato anche di figure rilevanti che ha incontrato: su tutte quella di Paolo Maldini, vissuto sia da compagno che da dirigente.

Il commento di Daniele Bonera su Paolo Maldini, come compagno di spogliatoio e come dirigente: "Paolo Maldini parlava il giusto. Io, soprattutto nel primo anno al Milan, non avevo ancora quella confidenza per parlare liberamente. C'era una certa soggezione nei confronti di una figura così importante. Non faceva nulla per crearla, ma era semplicemente una presenza carismatica. Maldini da dirigente? È rimasto sempre molto sereno nel confrontarsi. La sua figura mette sempre un po' di soggezione, perché parliamo di Paolo Maldini".