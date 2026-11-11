Lutto Milan, è scomparso Luciano Tessari: il cordoglio del club rossonero

Il Milan piange la scomparsa di Luciano Tessari, insieme a tutto il mondo del calcio. Classe 1928, l'ex portiere di Serie A è morto all'età di 98 anni. Ha legato il suo nome al Milan nei primi anni '60 quando fu allenatore nel settore giovanile e quando ricoprì l'incarico di allenatore dei portieri tra il '65 e il '67. Poi tornò come collaboratore di Nils Liedholm tra il 1984 e il 1987, sempre come allenatore dei portieri e come vice.

Il Milan ha ricordato Luciano Tessari con un messaggio commosso: "Quando gli allenamenti a Milanello terminavano, lui restava ancora sul campo a lavorare. Luciano Tessari ha allenato le giovanili del Milan e i portieri rossoneri della Prima squadra con Nils Liedholm negli anni 60' e negli anni '80. Lo ha fatto con dedizione e competenza, sempre con il rispetto di tutti. Il Milan lo ricorda con grande stima e riconoscenza, unendosi alle condoglianze alla famiglia che provengono da tutto il mondo del calcio italiano".