Pulisic, ancora una partita e il Milan sarà il club in cui ha giocato di più

Alla prossima presenza il Milan diventerà il club in cui Christian Pulisic ha giocato il maggior numero di partite in carriera

Christian Pulisic e il Milan si sono proprio trovati. Il club rossonero aveva bisogno di un giocatore di estro e che potesse risolvere le partite con una giocata decisiva, il calciatore americano cercava riscatto dopo l'esperienza al Chelsea iniziata bene ma finita male soprattutto a causa dei diversi infortuni patiti. E oggi, dopo tre anni insieme, è arrivato il rinnovo di contratto fino al 2031 che testimonia questo bel rapporto che ha avuto, come in tutte le relazioni, momenti molto belli e anche periodo difficili.

Con la partita di Genova, Christian Pulisic ha raggiunto le 145 partite con il Milan. Lo stesso numero di gare che ha giocato anche con la maglia del Chelsea. Questo significa che alla prossima presenza in rossonero, il Milan diventerà per Pulisic il club co cui ha giocato più partite: 146 dalla prossima and counting considerando il recente prolungamento del contratto. In 145 gare rossonere ha segnato 46 gol, ben 20 in più rispetto a quelli realizzati a Londra con lo stesso numero di gare disputate. Con il Borussia Dortmund il bottina parla di 19 gol in 127 partite.