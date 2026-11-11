Diddi punge il Milan: "Squadra fortunata negli episodi"
Luca Diddi, noto opinionista, tattico e match analyst, è intervenuto così nel podcast Calcio selvaggio. Questo un estratto delle sue parole sul Milan di Amorim, secondo lui troppo poco continuo in termini di risultati e prestazioni:
DIDDI PUNGE IL MILAN
"Bisogna dirlo, e lo dico senza problemi. Questo Milan può perdere e vincere contro chiunque. Il motivo? Lo vediamo nei recenti risultati in campionato e non solo. Ha perso contro il Bologna e rischiava di perdere anche contro l'Atalanta. Poi ha vinto 3-2, ma è una squadra fortunata negli episodi che gli capitano in partita".
MA I NUMERI SONO DALLA PARTE DI AMORIM
Il Milan reagisce alla tremenda figura fatta in Europa League, vincendo con merito a Genova contro i rossoblù al termine di una partita giocata con coraggio ed intensità. Dopo un primo tempo quasi perfetto dal punto di vista della concretezza, viste le reti di Cisse e Pulisic, nella ripresa il Milan cala di ritmo e concede spazi e occasioni al Genoa. Il finale di gara, come spesso capita a Marassi è un Thriller dal quale il Milan ne esce vincitore.
NUMERI E CURIOSITA': MAI COSI' BENE DAL 2022
Come riportato da Opta, Dopo tre stagioni in cui non aveva mai superato i 22 punti nelle prime 11 giornate, il Milan ha raggiunto quota 24 in questo campionato, registrando il miglior avvio dal 2022/23 (26 punti). Inoltre, il Milan ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei trasferte di questo campionato, rimanendo imbattuto nelle prime sei gare esterne stagionali per la quarta volta nelle ultime sette stagioni di Serie A.
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