Stefanelli (CDA Milan) racconta il primo incontro con Cardinale

In esclusiva per Tuttomercatoweb, Riccardo Stefanelli, importante membro del CDA dell'AC Milan ha parlato così ieri sera in occasione del premio "La Clessidra" Per la fruttuosa e positiva carriera avuta sin qui. Questo un estratto delle sue parole sul primo incontro avuto con Gerry Cardinale nel 2022:

IL PRIMO INCONTRO CON CARDINALE

"Sono onorato. E' un premio che nel tempo ha acquisito un'importanza validissima, ne sono felice. Nasce da un contatto con Gerry Cardinale, ci siamo incontrati nel luglio 2022 e iniziammo a discutere di calcio, fantasticando sulle sue idee del progetto. Ricordo che naquero delle visioni contrastanti sul modo di fare calcio e business, ma oggi la linea presa è quella voluta personalmente da Cardinale, con entusiasmo, fiducia e coerenza. Sono da sempre tifoso del Milan, non potevo non accettare la proposta di Gerry".

AMORIM E IL NUOVO STADIO

"Non l'ho incontrato, ma è un ragazzo serio, giovane. I giocatori gli vogliono bene. Da tifoso si vuole sempre essere primi, ma questo è un campionato difficile e con tante squadre importanti, sono soddisfatto perchè si vede la nascita di un progetto. Lo stadio uno degli obiettivi di Cardinale, costruire uno stadio per il presente e futuro del Milan. Dovrebbe essere realizzato entro il 2031 e riporterà dignità e importanza alla città di Milano".