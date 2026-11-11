Bonera ricorda: "Lo spogliatoio del Milan era un altro mondo: fu un sogno"

Daniele Bonera ricorda i tempi del suo passaggio al Milan nell'estate 2006 e l'impatto con uno spogliatoio zeppo di campioni

Nell'estate 2006 il Milan si assicurò il cartellino di Daniele Bonera, giovane difensore del Parma e promessa del calcio italiano che venne escluso tra gli ultimi per il Mondiale che poi l'Italia vinse in Germania. Bonera è rimasto al Milan per nove stagioni, risultando un ottimo difensore, specialmente nelle rotazioni di una squadra che aveva nomi davvero altisonanti. In un'intervista rilasciata a Fanpage, Daniele Bonera ripercorre il suo arrivo al Milan e nello spogliatoio con così grandi campioni.

Il commento di Daniele Bonera nel ricordare il suo passaggio al Milan: "Il Milan è stato il classico sogno che si avvera. Andare nella squadra per cui tifi da bambino penso sia una delle cose più belle che possano esistere per un ragazzo. Spogliatoio? Un altro mondo. Venivo da anni in cui il Milan aveva vinto tutto, ma funzionava ancora benissimo. Non c'era bisogno di parlare molto: erano i comportamenti, gli atteggiamenti e la predisposizione al lavoro a fare la differenza. Ho avuto la fortuna di condividere tanti spogliatoi, ma quello è stato sicuramente uno dei periodi più belli".