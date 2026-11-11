Ionut Radu ricorda l'errore di Bologna: "So di aver deluso migliaia di persone"

L'ex portiere dell'Inter Ionut Radu è tornato a parlare dell'errore a Bologna che condannò i nerazzurri nella corsa scudetto contro il Milan

Ionut Radu, ex portiere dell'Inter che oggi gioca in Spagna con il Celta Vigo, sarà sempre ricordato suo malgrado per l'errore contro il Bolognac he costò ai nerazzurri punti pesanti nella corsa scudetto del 2022, poi vinto dal Milan sul photofinish. Il calciatore rumeno è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato del suo periodo all'Inter: "Sognavo di diventare l’erede di Handanovic, lavoravo per quello. Non ci sono riuscito, però non è la fine del mondo. Mi spiace solo che, se ripenso a quel periodo, mi immagino come un bambino. Mi impegnavo tanto, ma c’era superficialità sui piccoli dettagli. E alla fine è arrivato quell’errore. Pesante, eppure formativo".

Poi Ionut Radu continua parlando dell'errore celebre contro il Bologna: "Mi ha cambiato totalmente. So di aver deluso migliaia di persone, ma io sono cresciuto grazie a quell’esperienza. L’errore del portiere è l’errore supremo: se sbaglia lui, la squadra prende gol. Bisogna convivere con questo e trovare il giusto equilibrio. Francesco Civetta, l’osservatore che mi ha scoperto quando ero bambino, mi ha aiutato a rialzarmi".