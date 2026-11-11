Moreira e il derby vinto da protagonista: "È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria"
Dal ritiro del Belgio, Diego Moreira ha rilasciato un'intervista a RTL Info nella quale ha parlato anche del suo momento al Milan e del derby vinto dal Diavolo in cui è stato decisivo con due assist e un gol. Ecco le sue parole:
Sul Derby:
"Sappiamo quanto sia importante una partita come il Derby, in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo, il nostro gioco. Sono stato decisivo in quella partita, ma è anche merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria".
Sul momento pieno di impegni col Milan:
"Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio”.
Sulla maglia numero 22, appartenuta a Kaká:
"È un onore giocare con il suo numero. Ma sto costruendo la mia carriera e cercando di farmi un nome da solo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan