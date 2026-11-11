Liberali racconta Cisse: "Sa isolarsi, questo può essere un pregio"
Mattia Liberali e Alphadjo Cisse stanno condividendo tante tappe dei rispettivi percorsi. L'anno scorso si sono ritrovati a Catanzaro, uno è cresciuto nel Milan e l'altro se lo sta conquistando adesso a suon di gol. Ora sono anche debuttanti insieme in Nazionale Maggiore, quantomeno nel ritiro di Coverciano. Nel pomeriggio di martedì sono stati loro due a prendere la parola in sala conferenze per entrare in clima gara contro la Francia, in programma giovedì a San Siro. Nel corso della conferenza, Mattia Liberali ha parlato di Alpha Cisse.
Pregi e difetti di Cisse?
"Se gli scrivi risponde dopo tre giorni... Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio".
Che anno è stato lo scorso al Catanzaro?
"All'inizio io e Cisse giocavamo insieme, poi lui s'è fatto male. È stato un anno bello ma difficile all'inizio, i primi mesi erano complicati. Ma in quel periodo bisogna lavorare ancora di più e alla fine i frutti sono stati raccolti. È stato solo l'inizio"
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