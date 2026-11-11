Milan, altro tour de force dopo la sosta: 7 partite in 27 giorni

Dopo la sosta di novembre per le nazionali, il Milan è atteso da un altro tour de force. Si parte con il Frosinone, si chiude con il Como prima di Natale

Tra la sosta delle nazionali di ottobre e quella di novembre, il Milan ha giocato 9 partite in 28 giorni. Dopo questa pausa del campionato, i rossoneri sono attesi da un altro tour de force: la squadra di Ruben Amorim sarà infatti impegnata in sette gare in 27 giorni. Il Diavolo partirà con l'impegno casalingo di campionato contro il Frosinone il prossimo 22 novembre, poi sfiderà Olympiacos (Europa League, in trasferta il 26 novembre), Cagliari (Serie A, in trasferta il 30 novembre), Parma (Serie A, in casa il 6 dicembre), Sunderland (Europa League, in casa il 10 dicembre), Napoli (Serie A, in trasferta il 13 dicembre) e infine Como che sarà l'ultimo impegno del 2026 del Milan (Serie A, in casa il 19 dicembre).

Queste tutte le sfide che attendono i rossoneri dopo la sosta:

12ª giornata Serie A, Milan-Frosinone: domenica 22 novembre ore 18.00

5ª giornata EL, Olympiakos-Milan: giovedì 26 novembre 2026, ore 18.45

13ª giornata Serie A, Cagliari-Milan: lunedì 30 novembre ore 20.45

14ª giornata Serie A, Milan-Parma: domenica 6 dicembre ore 20.45

6ª giornata EL, Milan-Sunderland: giovedì 10 dicembre 2026, ore 21.00

15ª giornata Serie A, Napoli-Milan: domenica 13 dicembre ore 20.45

16ª giornata Serie A, Milan-Como: sabato 19 dicembre ore 18.00