Moreira e la maglia 22 di Kakà: "È un onore giocare con il suo numero, ma sto cercando di farmi un nome da solo"
Dal ritiro del Belgio, Diego Moreira, intervistato da RTL Info, ha rilasciato queste parole sul suo momento al Milan:
Sul Derby:
"Sappiamo quanto sia importante una partita come il Derby, in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo, il nostro gioco. Sono stato decisivo in quella partita, ma è anche merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria".
Sul momento pieno di impegni col Milan:
"Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio”.
Sulla maglia numero 22, appartenuta a Kaká:
"È un onore giocare con il suo numero. Ma sto costruendo la mia carriera e cercando di farmi un nome da solo".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan