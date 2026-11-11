Moreira e la maglia 22 di Kakà: "È un onore giocare con il suo numero, ma sto cercando di farmi un nome da solo"

Diego Moreira ha parlato dal ritro del Belgio anche del suo numero di maglia al Milan, lo stesso che ha indossato Ricardo Kakà

Dal ritiro del Belgio, Diego Moreira, intervistato da RTL Info, ha rilasciato queste parole sul suo momento al Milan:

Sul Derby:

"Sappiamo quanto sia importante una partita come il Derby, in Italia. Abbiamo imposto il nostro ritmo, il nostro gioco. Sono stato decisivo in quella partita, ma è anche merito dei miei compagni. È qualcosa che rimarrà per sempre nella mia memoria".

Sul momento pieno di impegni col Milan:

"Sono state settimane piuttosto complicate, perché abbiamo giocato una serie di partite con giocatori infortunati. È stato molto intenso, ma dipendeva da noi prepararci al meglio”.

Sulla maglia numero 22, appartenuta a Kaká:

"È un onore giocare con il suo numero. Ma sto costruendo la mia carriera e cercando di farmi un nome da solo".