Milan e Roma su Endrick, ma Bucchioni avverte: "Non credo che Mourinho lo lascerà partire"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha spiegato che Endrick vorrebbe giocare di più, ma difficilmente José Mourinho lo lascerà partire

Intervenuto a Radio Sportiva, Enzo Bucchioni ha detto la sua sua sul futuro di Endrick, attaccante del Real Madrid che vorrebbe giocare di più e quindi a gennaio potrebbe salutare i Blancos. Milan e Roma lo seguono da tempo, ma secondo il giornalista c'è sempre un grosso ostacolo: "Al Real non sta trovando grande spazio, ma quando entra lo vedi che è un giocatore che determina, che ha una qualità ed una capacità del gioco superiore, nonostante la giovanissima età. Il problema credo che sia un altro. Al di là di Milan e Roma, che l'hanno cercate entrambe, la Roma l'aveva cercato già anche questa estate, ma il problema è che Mourinho, che fino ad oggi non ha dato il via libera a questa operazione di prestito, credo che difficilmente la darà. Perché è comunque un ragazzo che fa comodo.

Poi la stagione è lunga, il Real Madrid ha diversi obiettivi e avere un giocatore come questo, che comunque ti può cambiare le cose quando entra, fa comodo. Lo so che a 20 anni si vuol giocare ma sei al Real Madrid. Ci sono queste concause che, secondo me, sarà rendono difficile portare a casa questa operazione. Anche quest'estate, quando ci sono state delle situazioni analoghe, Mourinho ha fatto fatica a dare il via libera, pensa a Valdepenas, terzino della Fiorentina, la Fiorentina l'ha tenuto lì a galleggio per un mese e mezzo, perché Mourinho lo ha voluto vedere e rivedere nelle amichevoli prima di dare il via. Questo si è già speso in maniera decisa. O interviene la società e ha un utile immediato, ritiene che mandarlo a giocare possa essere un'operazione simile a quella di Nico Paz per farlo crescere, o la vedo molto complicata".