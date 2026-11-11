Theo di nuovo con Paolo Maldini: "Rispetto e ammirazione, sempre"

Una foto che farà contenti tanti tifosi rossoneri: Theo Hernandez pubblica su Instagram uno scatto in compagnia di Paolo Maldini

"Rispetto e ammirazione, sempre". Theo Hernandez fa felici i tifosi rossoneri e pubblica su Instagram una foto in compagnia di Paolo Maldini, presumibilmente a Milano. Non è un mistero che il terzino francese abbia visto nella leggenda rossonera un idolo e un modello da seguire.

Tante volte Maldini ha incoronato l'ex rossonero come terzino più forte al mondo e con un potenziale stratosferico. Oggi sono entrambi fuori dal Milan, ma vederli insieme regala comunque un sussulto positivo a tutti i tifosi rossoneri.