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Attenzione, contenuti sensibili! Il gol di Pulisic nel Derby col trigger warning nel post del Milan
Video con caption ironica del Milan: il gol di Pulisic nel derby viene accompagnato dal trigger warning per contenuti sensibili
"Attenzione, contenuti sensibili. Questo post contiene contenuti sensibili che potrete trovare irresistibili". Il gol di Pulisic nel derby viene riproposto dal Milan sui social con un trigger warning. Il motivo è presto detto: prima della rete dello statunitense l'azione si sviluppa attraverso un lungo possesso della squadra di Amorim, che resiste ad ogni tentativo di pressing dell'Inter e, muovendo palla da un lato all'altro, trova impreparata la difesa della squadra di Chivu. Un modo simpatico per rivedere ancora una volta il primo gol del derby del 31 ottobre vinto dal Milan 3-1.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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