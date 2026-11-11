MN Lionel Charbonnier, campione del mondo 1998: "Maignan? Ricorda Barthez: è fortissimo. Ecco cosa gli chiede Fabien in nazionale”

Parliamo di Mike Maignan con un grande esperto e campione del mondo del 1998: Lionel Charbonnier. Sposato con un’italiana, Charbonnier fu il terzo portiere della Francia nel ’98 e vinse due Coppe di Francia (1994 e 1996) e lo scudetto con il grande AJ Auxerre di Guy Roux, Laurent Blanc, Guivarc’h, Laslandes, Lamouchi e Diomède nel 1996. Un personaggio positivo, schietto e grande conoscitore del calcio, in particolare del ruolo del portiere. Lionel corse ad abbracciare un Fabien Barthez incredulo a terra e in lacrime dopo il fischio finale di Francia-Brasile, la finale della Coppa del Mondo del 1998. Ecco a voi l’analisi di Lionel Charbonnier, consulente per RMC e L’After Foot. In esclusiva per MilanNews, di Alessandro Schiavone.

La sua opinione su Maignan

«È un buon portiere e gli voglio molto bene. In passato ha avuto un piccolo passaggio a vuoto, lo so. All’inizio vi aveva tutti sbalorditi quando è arrivato al Milan. Del resto, tutti si chiedevano perché. E mio suocero, che è italiano, mi diceva: “Ma siete pazzi, voi francesi, ad aver preso Gigio al posto di Maignan! E com’è possibile che il PSG non abbia preso Maignan?”. Effettivamente, all’inizio da voi era eccellente. Poi ha avuto un piccolo passaggio a vuoto. Il suo gioco è cambiato e penso che oggi sia tornato quello che era! Penso che ci sia stato un fenomeno di adattamento e poi un gioco diverso. Ma con la nazionale francese l’ho ritrovato con Fabien Barthez, che gli ha chiesto di partecipare maggiormente al gioco, di giocare di più con i piedi, di stare un po’ più alto e di essere più naturale. Mentre al Milan l’ho trovato un po’ più chiuso nei suoi sei metri, e questo lo ha penalizzato. Doveva acquisire nuovi punti di riferimento e penso che frequentare Fabien gli farà davvero, davvero molto bene per il finale della sua carriera».

Agilità e flessibilità: ha ereditato qualcosa da Barthez?

«È un po’ la stessa predisposizione, è un po’ questa destrezza. Innanzitutto, è molto agile, è un portiere un po’ volante. Inoltre, non è maldestro con i piedi. Non è certo Zizou, ma insomma, sa parare i palloni, ed è quello che si chiede a un portiere. Ma acquisendo fiducia in questo modo con i piedi nel calcio moderno, evolverà molto. Bisogna però dargli molta più libertà rispetto alla sua porta, perché… Se è troppo sotto pressione, troppo vicino alla sua porta, può inciampare. Ma…»

Ci dica.

«Per il resto, sì, ha questa qualità sulla linea, ha questa grandissima apertura alare. Non lo conosco, ne ho appena parlato con Fabien, ma penso che debba comandare un po’ di più la sua difesa».

C’è un modo diverso di giocare tra Francia e Italia?

«Spesso c’è una differenza culturale e un gioco diverso… La risposta deve trovarla il portiere il più rapidamente possibile! È lui che deve adattarsi nello spogliatoio, nel gioco e a tutto il resto! Mi ricordo che quando ero all’Auxerre, Guy Roux vietava i retropassaggi e soprattutto mi vietava di uscire dai sei metri sui palloni alti. Quindi, a volte, questo alleggerisce la pressione sulla difesa, ma persino quando prendevo il pallone, lui mi sgridava! Ma quando sono arrivato in nazionale francese mi dicevano: “No, no, lì devi andare dentro l’area dei sedici metri!”. Avevo una partita per adattarmi e ho dovuto farlo. Quindi ho avuto quella partita per riuscirci con la nazionale francese. Successivamente sono andato ai Glasgow Rangers e lì mi hanno detto che dovevo giocare da libero. Vale a dire che il giocatore che era il numero 10 si girava verso di me e mi passava la palla. Ma da noi questa cosa non esisteva: il numero 10 è quello che serve gli attaccanti. Ho dovuto adattarmi subito. Ho avuto una o due partite, ma dopo non si ha più il diritto di avere passaggi a vuoto. Con Mike non so cosa sia successo nella sua testa, ma è vero che, secondo me, ci ha messo un po’ di tempo… E credo che al Milan sia stato persino un po’ messo in discussione».

Cosa ne pensa di Donnarumma? A proposito di Francia-Italia…

«Dollarumma, è così?» (Ride, ndr). Gigio è cresciuto moltissimo, moltissimo. Gigio, rispetto a Mike… Mike era capace di essere determinante già alla sua prima parata. Gigio, all’inizio, non lo era quando è arrivato al PSG. L’ha pagato, perché aveva bisogno di fare due o tre parate, o addirittura di subire uno o due gol, per essere performante! Capitava spesso, agli inizi della prima esperienza di Gigio al PSG dopo il suo arrivo a Parigi, che il PSG non avesse il pallone. Di conseguenza, Gigio veniva bombardato di tiri e, dopo il secondo gol subito, diventava molto bravo e ci si diceva: “Tornerà quello di prima!”. Ma no: quando sei al PSG, devi essere molto forte già alla prima parata. Ha avuto difficoltà a superare questo ostacolo, ma penso che fosse seguito male. Vale a dire che, quando si hanno portieri del genere, l’allenatore dei portieri è molto importante. E Gigio è cresciuto con il PSG. A un certo punto se l’è messo in testa, ha capito che la sua prima parata era determinante, perché gli avversari, subito dopo, avrebbero segnato. Quindi, invece di perdere 1-0, il PSG vinceva 1-0. E se il PSG vince 1-0, cambia tutto. Ed è lì che Gigio ha fatto il salto di qualità. Per Maignan potrebbe essere la stessa cosa, ma al contrario. Vale a dire che, quando è arrivato, era determinante alla prima parata. Ma poi è tornato a essere quello che Gigio era al PSG. Subiva uno o due gol e poi, ogni tanto, faceva una parata. Penso onestamente che l’ambiente che circonda un portiere sia molto, molto importante! Bisogna avere un allenatore dei portieri che sia un consigliere, perché a questi giocatori non si insegna più soltanto a giocare, ma anche come affrontare psicologicamente la prima parata, come prepararsi all’inizio della partita e tutto il resto… “Attenzione, ti succederà questo, questo e questo”. Soltanto coloro che hanno conosciuto il livello più alto, quello davvero altissimo, possono aiutarti. Possiamo anche essere ottimi allenatori, ma se l’allenatore dei portieri non ha giocato, il suo discorso, anche se ha ragione, non arriva allo stesso modo. Se invece si tratta di un campione del mondo o di uno che ha avuto una grande carriera da portiere, allora veniamo subito ascoltati. Il giocatore impara molto di più e acquisisce fiducia. Può dirgli: “Io l’ho vissuto in un determinato momento, ho fatto questo, ho fatto quello… e tutto è andato bene”. E a quel punto il discorso arriva, anche se si usano le stesse parole, ma pronunciate da una persona diversa».